Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,2 млн

Жертвами коронавирусной болезни COVID-19 во всем мире стали 375 554 человека, выздоровело 2 696 009 человек.

По состоянию на утро 2 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 266 193 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 375 554 человека (+3,5 тыс. за сутки), выздоровело 2 696 009.

В США число инфицированных достигло 1 811 357, умерло 105 160, излечился 458 231 человек.

В Бразилии число заболевших выросло до 526 447 человек, 29 937 умерших и 211 080 излечившихся.

Далее следует Россия – 414 328 инфицированных, 4849 умерших и 175 514 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 277 736, умерло 39 127 человек.

Индия вышла на седьмое место – сейчас там 198 370 инфицированных и 5608 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 24 012 человек, из них 9690 уже вылечились, 718 умерли.