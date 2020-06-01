Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 24 тыс., число новых случаев снизилось

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 340 человек, 10 больных скончались, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине провели 363 187 тестов на коронавирус методом ПЦР и 10 944 методом ИФА
В Украине провели 363 187 тестов на коронавирус методом ПЦР и 10 944 – методом ИФА 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 340 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 1 июня.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 24 012.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, в целом жертвами пандемии стали 718 украинцев.

Вылечилось от инфекции 9690 больных (+152 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Таким образом, количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять снизилось (в предыдущие четыре дня было больше, например, накануне – 468), летальных исходов тоже меньше (вчера было 12). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 363 187 образцов, методом ИФА (на антитела) – 10 944.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1005;
  • Волынская область – 932;
  • Днепропетровская область – 942;
  • Донецкая область – 163;
  • Житомирская область – 742;
  • Закарпатская область – 1206;
  • Запорожская область – 447;
  • Ивано-Франковская область – 1420;
  • Киев – 3043;
  • Киевская область – 1600;
  • Кировоградская область – 514;
  • Луганская область – 47;
  • Львовская область – 1700;
  • Николаевская область – 294;
  • Одесская область – 896;
  • Полтавская область – 270;
  • Ровенская область – 1770;
  • Сумская область – 170;
  • Тернопольская область – 1176;
  • Харьковская область – 1083;
  • Херсонская область – 178;
  • Хмельницкая область – 454;
  • Черкасская область – 406;
  • Черновицкая область – 3377;
  • Черниговская область – 177. 
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1956792311112154

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,17 млн, из них более 2,64 млн вылечились, а 372 тыс. умерли.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS