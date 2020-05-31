В Украине за сутки выявлено 468 новых случаев COVID-19

В Украине за предыдущие сутки было выявлено 468 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Совет национальной безопасности Украины.
Этот показатель стал максимальным за трое суток – 30 мая было выявлено 393 заболевших, 29 мая – 429.
За предыдущие сутки умерло 12 человек, выздоровело 227.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случаев COVID-19, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 6 063 725 человек, умерли 369 244, выздоровели 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.