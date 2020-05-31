Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки выявлено 468 новых случаев COVID-19

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случаев коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодняшний показатель заболеваемости в Украине максимальный за трое суток
Сегодняшний показатель заболеваемости в Украине максимальный за трое суток
Фото: ЕРА

В Украине за предыдущие сутки было выявлено 468 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Совет национальной безопасности Украины.

Этот показатель стал максимальным за трое суток – 30 мая было выявлено 393 заболевших, 29 мая – 429.

За предыдущие сутки умерло 12 человек, выздоровело 227.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случаев COVID-19, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

  • Винницкая область – 993 случаев;
  • Волынская область – 908;
  • Днепропетровская область – 942;
  • Донецкая область – 163;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 1189;
  • Запорожская область – 444;
  • Ивано-Франковская область – 1402;
  • Киев – 2985;
  • Киевская область – 1573;
  • Кировоградская область – 511;
  • Луганская область – 47;
  • Львовская область – 1669;
  • Николаевская область – 293;
  • Одесская область – 888;
  • Полтавская область – 270;
  • Ровенская область – 1713;
  • Сумская область – 168;
  • Тернопольская область – 1169;
  • Харьковская область – 1066;
  • Херсонская область – 178;
  • Хмельницкая область – 444;
  • Черкасская область – 402;
  • Черновицкая область – 3349;
  • Черниговская область – 167.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 6 063 725 человек, умерли 369 244, выздоровели 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS