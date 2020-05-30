В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 393 человек

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек, сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
Этот показатель меньше, чем вчерашний – 429 человек.
Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204.
От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 696 украинцев (+17 за сутки), вылечилось 9311 больных (+377 за сутки).
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
- Винницкая область – 958 случаев;
- Волынская область – 887;
- Днепропетровская область – 933;
- Донецкая область – 158;
- Житомирская область – 699;
- Закарпатская область – 1171;
- Запорожская область – 440;
- Ивано-Франковская область – 1379;
- Киев – 2904;
- Киевская область – 1556;
- Кировоградская область – 506;
- Луганская область – 46;
- Львовская область – 1619;
- Николаевская область – 288;
- Одесская область – 883;
- Полтавская область – 268;
- Ровенская область – 1680;
- Сумская область – 168;
- Тернопольская область – 1160;
- Харьковская область – 1025;
- Херсонская область – 178;
- Хмельницкая область – 432;
- Черкасская область – 401;
- Черновицкая область – 3306;
- Черниговская область – 159.