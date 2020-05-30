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В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 393 человек

За весь период пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 23 204 человек, в том числе у 393 – за последние сутки. Умерло за этот период 17 украинцев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Больше всего заразившихся в Черновицкой области и в Киеве
Больше всего заразившихся в Черновицкой области и в Киеве
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек, сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 429 человек.

Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 696 украинцев (+17 за сутки), вылечилось 9311 больных (+377 за сутки).

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

  • Винницкая область – 958 случаев;
  • Волынская область – 887;
  • Днепропетровская область – 933;
  • Донецкая область – 158;
  • Житомирская область – 699;
  • Закарпатская область – 1171;
  • Запорожская область – 440;
  • Ивано-Франковская область – 1379;
  • Киев – 2904;
  • Киевская область – 1556;
  • Кировоградская область – 506;
  • Луганская область – 46;
  • Львовская область – 1619;
  • Николаевская область – 288;
  • Одесская область – 883;
  • Полтавская область – 268;
  • Ровенская область – 1680;
  • Сумская область – 168;
  • Тернопольская область – 1160;
  • Харьковская область – 1025;
  • Херсонская область – 178;
  • Хмельницкая область – 432;
  • Черкасская область – 401;
  • Черновицкая область – 3306;
  • Черниговская область – 159.
Теги: Украина, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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