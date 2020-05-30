В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 393 человек

За весь период пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 23 204 человек, в том числе у 393 – за последние сутки. Умерло за этот период 17 украинцев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего заразившихся в Черновицкой области и в Киеве Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек, сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 429 человек.

Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 696 украинцев (+17 за сутки), вылечилось 9311 больных (+377 за сутки).

По регионам ситуация с коронавирусом такая: