Шмыгаль: Модель адаптивного карантина, которую мы ввели, уникальна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинское правительство разработало эффективный план выхода из карантина, который позволяет снимать ограничения, но при этом блокировать регионы, где наблюдается неблагоприятная эпидемическая ситуация.

Шмыгаль: Нет смысла закрывать и держать в локдауне целую страну, когда можно блокировать отдельные регионы Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинское правительство разработало уникальный сценарий карантина в условиях пандемии коронавируса, который позволяет постепенно отменять ограничения, но при этом контролировать эпидемическую ситуацию. Такое мнение он высказал 29 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Модель адаптивного карантина, которую мы ввели, уникальна. Мы говорим о том, что Украина – большая страна. Нет смысла закрывать и держать в локдауне целую страну в то время, когда можно блокировать отдельные учреждения, отдельные регионы или города, чтобы остальная часть страны, где нет вспышек, могла работать. В этом и состоит смысл адаптивного карантина. Сегодня у нас есть пять шагов: как мы заходили в карантин, так из него мы плавно и выходим, чтобы удержать ситуацию", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине не произошло резкого роста новых случаев инфицирования после того, как правительство начало смягчать карантин.

"С 11 мая, когда мы фактически начали выход из карантина, и по состоянию на 29 мая у нас есть понимание, что мы движемся по умеренному сценарию. Мы не превышаем 500 больных [в день], при этом количество тестирований (даже по сравнению с двумя-тремя неделям назад) мы значительно увеличили", – сказал премьер.

Эпидемическая ситуация позволяет правительству двигаться к следующему этапу смягчения карантинных мероприятий с 1 июня, подчеркнул Шмыгаль. Он отметил, что и в дальнейшем "будут блокироваться отдельные регионы", где наблюдаются вспышки коронавируса.

"Отдельные регионы, как, например, в Черновицкой области было и пока что есть, будут блокироваться. Села, возможно, города, районы, целая область или, возможно, несколько областей [будут блокироваться]", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что, как и в других странах, в Украине может случиться новая волна эпидемии, но система здравоохранения уже лучше к ней подготовлена.

"Вспышки будут, потому что инфицированные люди есть в Украине. Мы не тешим себя иллюзиями, что не будет второй или третей волны [эпидемии коронавируса]. Она присутствует в других странах, будет и у нас... Медицинская система сегодня готова к значительным объемам заболевших, но очень не хочется такого сценария", – сказал Шмыгаль.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. Следующие ослабления ожидаются 1-го, 10-го и 15 июня.

По состоянию на 29 марта ко второму этапу смягчения карантина не перешло четыре области: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

В Украине коронавирус подтвержден уже у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились.

