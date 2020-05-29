Динамика инфицирования COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных ограничений в регионе, отметили во Львовской ОГА.

Решение о продлении карантина приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Фото: loda.gov.ua

Во Львовской области карантин продлили до 1 июня. Такое решение 29 мая на внеочередном заседании приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что динамика инфицирования COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных ограничений в регионе.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а именно показателей инцидентности, которые на сегодня составляют около 14,5 вместо 12 [случаев на 100 тыс. населения], как установлено постановлением Кабинета Министров, областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении режима карантинных мероприятий. Сейчас для нас первоочередным является сохранение здоровья и жизни людей. Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. С начала недели умерло 11 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус. Следующее заседание запланировано на понедельник, 1 июня, с целью принятия решения об оставлении в силе или смягчении карантинных мер", – заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, за последнюю неделю в области отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.

Во Львовской области зафиксировано 1563 случая COVID-19, 49 человек умерли, 361 выздоровел.