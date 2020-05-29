Ляшко заявил, что на время второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию

Украинскую систему здравоохранения нужно готовить к тому, чтобы не вводить тотальный карантин на время второй волны коронавируса, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко: Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны заболевания. Об этом в эфире телеканала "Прямий" вечером 28 мая заявил заместитель министра здравоохранения Украины – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса – это может произойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Во время нынешнего тотального карантина мы постепенно ослабляем мероприятия... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – сказал Ляшко.

По его словам, необходимо предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

В Национальной академии наук Украины считают, что страна уже прошла пик эпидемии коронавируса.