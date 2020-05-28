Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Украина прошла пик эпидемии коронавируса – Национальная академия наук

Если текущие тенденции распространения коронавирусной инфекции в Украине сохранятся, то, как прогнозируют в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины, к концу июня по оптимистическому сценарию в стране будет около 29 тыс. инфицированных коронавирусом. По состоянию на 28 мая их 22,3 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Национальной академии наук Украины считают, что эпидемия коронавируса в стране пошла на спад
В Национальной академии наук Украины считают, что эпидемия коронавируса в стране пошла на спад
Фото: EPA

В Национальной академии наук Украины считают, что Украина уже прошла пик эпидемии коронавируса. Об этом 28 мая на онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Бровченко является координатором рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

"Фазу плато мы уже прошли, она длилась около двух недель в начале мая, и где-то с 10 мая у нас наблюдается устойчивое снижение показателей. Мы четко видим, что в течение последних двух недель у нас наблюдается небольшое, но устойчивое снижение. Наши прогнозы мы описываем с тех позиций, что такая тенденция будет сохраняться. Но мы понимаем, что карантинные мероприятия смягчаются, и эта тенденция может не сохраниться", – сказал Бровченко.

В качестве примера он привел Польшу, где эпидемическая ситуация развивалась по очень похожему с Украиной сценарию, но после смягчения карантина начался рост новых случаев заражения. 

На пресс-конференции была представлена модельная оценка развития эпидемии в Украине. Расчеты были сделаны исходя из средних суточных показателей, которые фиксировались в Украине в последние дне недели: 350 новых случаев заражения, 15 летальных исходов, 300 выздоровевших.

По оптимистическому сценарию (при сохранении текущих тенденций) к концу июня количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличится до 29 тыс. человек, а число умерших – до 950. По пессимистическом сценарию, то есть если Украина вернется к фазе плато или незначительного роста заболеваемости, в конце июня в Украине будет 33 тыс. инфицированных и 1100 умерших. 

Скриншот: Nas ofUkraine / YouTube
Скриншот: Nas ofUkraine / YouTube

По состоянию на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: эпидемия, НАНУ, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Бровченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS