В семи областях и Киеве начали исследования на антитела к коронавирусу. Уже сделали 1355 тестов

В Украине начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
По состоянию на 27 мая сделали 1355 тестов.
Тестирование проводят в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Киеве.
В Центре общественного здоровья объяснили, что при ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как при тестировании методом полимеразной цепной реакции.
"ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал", – рассказали в центре об отличиях между ИФА-тестами, ПЦР-тестами и экспресс-тестами.
ИФА-тестирование могут проводить:
В центре отметили, что если у человека будет положительный ИФА-тест, он обязательно должен будет пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР, поскольку для постановки диагноза рекомендуется исключительно ПЦР-тестирование.
"Учитывая, что, в частности, медики, работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на ПЦР-исследования", – прогнозируют в Минздраве.
В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 5,69 млн человек, 355,7 тыс. из них скончались.
Методом ПЦР в Украине исследовано 322 746 образцов на коронавирус. В Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине анализами на COVID-19 занимаются 62 лаборатории, из которых 15 – частные.