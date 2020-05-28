В семи областях и Киеве начали исследования на антитела к коронавирусу. Уже сделали 1355 тестов

Тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа стартовало в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В Украине начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 мая сделали 1355 тестов.

Тестирование проводят в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Киеве.

В Центре общественного здоровья объяснили, что при ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как при тестировании методом полимеразной цепной реакции.

"ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал", – рассказали в центре об отличиях между ИФА-тестами, ПЦР-тестами и экспресс-тестами.

ИФА-тестирование могут проводить:

пациентам с симптомами коронавирусной болезни COVID-19;

пациентам с пневмонией;

контактным лицам;

лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации и/или операции;

медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19;

работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на COVID-19;

работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, которые участвуют во вскрытии тел, в том числе и заборе образцов секционного материала;

другим медицинским и фармацевтическим работникам, а также сотрудникам Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

В центре отметили, что если у человека будет положительный ИФА-тест, он обязательно должен будет пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР, поскольку для постановки диагноза рекомендуется исключительно ПЦР-тестирование.

"Учитывая, что, в частности, медики, работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на ПЦР-исследования", – прогнозируют в Минздраве.