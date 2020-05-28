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В семи областях и Киеве начали исследования на антитела к коронавирусу. Уже сделали 1355 тестов

Тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа стартовало в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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При ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови
При ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови
Фото: depositphotos.com

В Украине начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. 

По состоянию на 27 мая сделали 1355 тестов.

Тестирование проводят в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Киеве. 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1944884785636240

В Центре общественного здоровья объяснили, что при ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как при тестировании методом полимеразной цепной реакции. 

"ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал", – рассказали в центре об отличиях между ИФА-тестами, ПЦР-тестами и экспресс-тестами. 

ИФА-тестирование могут проводить: 

  • пациентам с симптомами коронавирусной болезни COVID-19;
  • пациентам с пневмонией;
  • контактным лицам;
  • лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации и/или операции;
  • медицинским работникам, которые работают с больными COVID-19;
  • работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на COVID-19;
  • работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, которые участвуют во вскрытии тел, в том числе и заборе образцов секционного материала;
  • другим медицинским и фармацевтическим работникам, а также сотрудникам Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

В центре отметили, что если у человека будет положительный ИФА-тест, он обязательно должен будет пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР, поскольку для постановки диагноза рекомендуется исключительно ПЦР-тестирование. 

"Учитывая, что, в частности, медики, работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на ПЦР-исследования", – прогнозируют в Минздраве.  

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1942067695917949

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 5,69 млн человек, 355,7 тыс. из них скончались.

Методом ПЦР в Украине исследовано 322 746 образцов на коронавирус. В Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине анализами на COVID-19 занимаются 62 лаборатории, из которых 15 – частные. 

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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