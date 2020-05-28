Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять увеличилось, за сутки умерло 11 человек

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 477 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 28 мая.
Это самый высокий суточный прирост с 15 мая, когда зафиксировали 528 новых случаев.
Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 382.
От коронавирусной инфекции умерло 669 украинцев (+11 за сутки), вылечилось 8439 больных (+444 за сутки).
Таким образом, количество новых случаев, подтвержденных за сутки, опять превышает число пациентов, которым удалось выздороветь.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 322 746 образцов.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,69 млн, из них более 2,35 млн вылечились, а 355,6 тыс. умерли.