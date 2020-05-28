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Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять увеличилось, за сутки умерло 11 человек

В Украине коронавирус подтвердили у 22 382 человек, в том числе у 477 – за последние сутки, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине на коронавирус исследовали 322 746 образцов
В Украине на коронавирус исследовали 322 746 образцов 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 477 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 28 мая. 

Это самый высокий суточный прирост с 15 мая, когда зафиксировали 528 новых случаев. 

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 382.

От коронавирусной инфекции умерло 669 украинцев (+11 за сутки), вылечилось 8439 больных (+444 за сутки).

Таким образом, количество новых случаев, подтвержденных за сутки, опять превышает число пациентов, которым удалось выздороветь. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 322 746 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 947;
  • Волынская область – 851;
  • Днепропетровская область – 920;
  • Донецкая область – 158;
  • Житомирская область – 673;
  • Закарпатская область – 1124;
  • Запорожская область – 425;
  • Ивано-Франковская область – 1339;
  • Киев – 2793;
  • Киевская область – 1517;
  • Кировоградская область – 495;
  • Луганская область – 45;
  • Львовская область – 1513;
  • Николаевская область – 282;
  • Одесская область – 861;
  • Полтавская область – 268;
  • Ровенская область – 1588;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1131;
  • Харьковская область – 981;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 386;
  • Черкасская область – 401;
  • Черновицкая область – 3201;
  • Черниговская область – 140.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1946665368791515

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.   

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,69 млн, из них более 2,35 млн вылечились, а 355,6 тыс. умерли.

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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