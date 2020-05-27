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Кабмин увеличил на сотню перечень больниц, борющихся с COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что в перечень внесли заведения, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 с 1 апреля 2020 года, но не были внесены в список.

Перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений
Перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 27 мая поддержал инициативу министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19. Об этом говорится на сайте правительства.

"Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него ", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. 

Также на заседании правительства министры поддержали инициативу Минздрава по финансированию через программу медицинских гарантий двух учреждений здравоохранения, расположенных в Киеве. В частности, это Киевская городская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза" и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Такое исключение будет применяться только до 31 декабря 2020 года, а Киевской городской государственной администрации предлагается поручить принять меры по преобразованию этих учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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