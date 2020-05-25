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Замглавы Офиса президента Трофимов: Делаю тест на коронавирус еженедельно. Важно не подвергать риску главу государства

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что окружение главы государства строго соблюдает условия карантина, в том числе масочный режим.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Трофимов: У нас целая история: обработка, замеры температуры, специальный скрининг, маска, руки... Мы все это соблюдаем
Трофимов: У нас целая история: обработка, замеры температуры, специальный скрининг, маска, руки... Мы все это соблюдаем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что каждую неделю проходит тестирование на коронавирус.

"Делаю его еженедельно. Важно не подвергать риску главу государства в моменты общения с ним", – сказал Трофимов.

По его словам, в Офисе президента строго соблюдают условия карантина, в том числе масочный режим.

"У нас целая история: обработка, замеры температуры, специальный скрининг, маска, руки... Мы все это соблюдаем... Ну и есть мамы, бабушки – все в зоне риска. Конечно, переживаешь за них", – отметил заместитель главы Офиса президента.

Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь. Читайте полную версию интервью

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.

С начала вспышки коронавируса в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано 291 868 образцов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что несколько раз проходил тестирование на коронавирус.

Среди зараженных коронавирусом в Украине есть несколько народных депутатов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,17 млн вылечились, а 345,2 тыс. умерли.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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