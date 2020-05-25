Пандемия коронавируса. В Украине существенно снизилось количество новых случаев и смертельных исходов

За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 259 украинцев, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 21 245, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине сделали 291 868 тестов на коронавирус Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 259 человек, умерло шесть больных, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 25 мая.

Это наименьшее число новых смертей за сутки с 13 апреля (тогда было пять) и наименьшее число новых случаев заражения с 8 апреля (тогда было 224).

В течение четырех предыдущих дней в Украине зафиксировано более 400 новых случаев инфицирования.

Таким образом, по состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились (+126 за сутки).

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 291 868 образцов.

Среди инфицированных в Украине – 4112 медиков.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 892;

Волынская область – 783;

Днепропетровская область – 875;

Донецкая область – 148;

Житомирская область – 641;

Закарпатская область – 1082;

Запорожская область – 415;

Ивано-Франковская область – 1281;

Киев – 2652;

Киевская область – 1437;

Кировоградская область – 478;

Луганская область – 43;

Львовская область – 1360;

Николаевская область – 281;

Одесская область – 832;

Полтавская область – 266;

Ровенская область – 1434;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1121;

Харьковская область – 912;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 364;

Черкасская область – 391;

Черновицкая область – 3083;

Черниговская область – 131.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.