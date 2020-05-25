Пандемия коронавируса. В Украине существенно снизилось количество новых случаев и смертельных исходов

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 259 человек, умерло шесть больных, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 25 мая.
Это наименьшее число новых смертей за сутки с 13 апреля (тогда было пять) и наименьшее число новых случаев заражения с 8 апреля (тогда было 224).
В течение четырех предыдущих дней в Украине зафиксировано более 400 новых случаев инфицирования.
Таким образом, по состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились (+126 за сутки).
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 291 868 образцов.
Среди инфицированных в Украине – 4112 медиков.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.