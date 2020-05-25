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Пандемия коронавируса. В Украине существенно снизилось количество новых случаев и смертельных исходов

За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 259 украинцев, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 21 245, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине сделали 291 868 тестов на коронавирус
В Украине сделали 291 868 тестов на коронавирус 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 259 человек, умерло шесть больных, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 25 мая. 

Это наименьшее число новых смертей за сутки с 13 апреля (тогда было пять) и наименьшее число новых случаев заражения с 8 апреля (тогда было 224). 

В течение четырех предыдущих дней в Украине зафиксировано более 400 новых случаев инфицирования. 

Таким образом, по состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились (+126 за сутки).

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 291 868 образцов.

Среди инфицированных в Украине – 4112 медиков. 

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 892;
  • Волынская область – 783;
  • Днепропетровская область – 875;
  • Донецкая область – 148;
  • Житомирская область – 641;
  • Закарпатская область – 1082;
  • Запорожская область – 415;
  • Ивано-Франковская область – 1281;
  • Киев – 2652;
  • Киевская область – 1437;
  • Кировоградская область – 478;
  • Луганская область – 43;
  • Львовская область – 1360;
  • Николаевская область – 281;
  • Одесская область – 832;
  • Полтавская область – 266;
  • Ровенская область – 1434;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1121;
  • Харьковская область – 912;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 364;
  • Черкасская область – 391;
  • Черновицкая область – 3083;
  • Черниговская область – 131.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1939290139529038

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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