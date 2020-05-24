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COVID-19 подтвердили у 20 медиков инфекционной больницы в Харькове – облгосадминистрация

В Харьковской областной инфекционной больнице, где COVID-19 обнаружили у 20 медиков, лечится 175 пациентов, отметили в облгосадминистрации.

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Больных могут перевести в другие больницы
Больных могут перевести в другие больницы
Фото: pixabay.com

У 20 медиков из Харьковской областной клинической инфекционной больницы, которая предназначена в том числе для больных коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвердили COVID-19.

Об этом 24 мая сообщили в Харьковской областной государственной администрации (ОГА), информирует "Интерфакс-Украина".

Среди заболевших – главный врач больницы Павел Нартов и три анестезиолога (заведующий отделением и два медика из дополнительных бригад, прибывших в медучреждение для усиления).

В облгосадминистрации отметили, что в связи с заболеванием Нартова больницей фактически руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова, которая параллельно работала и в инфекционной больнице.

"Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", – рассказали в ведомстве.

По данным ОГА, всего в больнице лечится 175 пациентов, часть больных могут перевести в другие учреждения города.

23 мая анестезиолог, профессор ХМАПО Владимир Корсунов заявил, что в Харьковской областной инфекционной больнице сложилась критическая обстановка, отделения переполнены, а значительная часть медперсонала заразилась коронавирусом. По его словам, обстановка в больнице "на грани взрыва".

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил в Telegram, что на 24 мая в области подтверждено 911 случаев COVID-19, из этого количества 310 человек вылечились и 38 скончались.

Теги: Харьков, медицина, больница, медики, облгосадминистрация, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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