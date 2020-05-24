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Профессор о харьковской инфекционной больнице: Обстановка на грани взрыва

По информации профессора Владимира Корсунова, харьковская областная инфекционная больница уже месяц загружена на 100% и более, но ни одно другое медучреждение города не принимает больных с подозрением на COVID-19.

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Сотрудники инфекционной больницы Харькова массово болеют и увольняются, написал профессор Корсунов
Сотрудники инфекционной больницы Харькова массово болеют и увольняются, написал профессор Корсунов
Фото: kharkivoda.gov.ua

В коммунальном предприятии "Харьковская областная инфекционная больница" сложилась критическая обстановка, отделения переполнены, а значительная часть медперсонала, включая директора, заразились коронавирусом. Об этом 23 мая написал в Facebook анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

"Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19. Обстановка в больнице на грани взрыва!" – предупредил врач.

Он осматривал заведующую одного из отделений "инфекционки", госпитализированную с двусторонней пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. По мнению профессора, состояние женщины может ухудшиться.

"Кроме нее, COVID-19 болеет директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением интенсивной терапии, три анестезиолога и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала. Ежедневно увольняются сотрудники", – рассказал Корсунов.

Заболевшие медики покупают лекарства за свой счет либо на них сбрасываются коллеги, утверждения властей города и области, что инфекционная больница обеспечена всем необходимым, – ложь, заявил профессор.

"Обращаюсь ко всем тем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах, а с 25 мая погрузится в метро – лечить вас будет некому", – подытожил он.

https://www.facebook.com/korsunoff/posts/1464573310381995

22 мая стало известно, что у директора КП "Харьковская областная инфекционная больница" Павла Нартова подтвердилось заболевание COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области на 24 мая выявлено 910 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело 7099, умерло 617.

Теги: Харьков, эпидемия, больница, медики, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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