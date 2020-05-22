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Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая – Кернес

25 мая в 5.30 после более чем двухмесячного простоя харьковский метрополитен начнет свою работу. Об этом сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

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Кернес: Карантин не отменен, в общественном транспорте необходимо придерживаться санитарных норм
Кернес: Карантин не отменен, в общественном транспорте необходимо придерживаться санитарных норм
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

В связи с ослаблением карантина 25 мая в 5.30 харьковский метрополитен возобновит работу, об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес 22 мая в Facebook.

"Карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня", – написал Кернес.

В комментариях под своим постом он попросил оставить пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина.

https://www.facebook.com/gennadykernes/videos/243586437095208/

Харьковский метрополитен прекратил обслуживать пассажиров 17 марта. По информации Кернеса, ежедневно подземка обслуживает два миллиона человек, за время простоя убытки метро составили сотни миллионов гривен, заявил мэр Харькова в комментарии изданию "Страна" 12 мая.

"Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль [премьер-министр Украины Денис]. Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", – отметил Кернес.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения COVID-19 в стране запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, рестораны, кафе, спортивные залы, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с 22 мая возобновятся регулярные пассажирские перевозки в пределах областей, а 25 мая сможет открыться метро.

Киевский метрополитен заработает после введенного из-за коронавируса карантина 25 мая.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, метрополитен
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