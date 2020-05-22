Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая – Кернес

25 мая в 5.30 после более чем двухмесячного простоя харьковский метрополитен начнет свою работу. Об этом сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

В связи с ослаблением карантина 25 мая в 5.30 харьковский метрополитен возобновит работу, об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес 22 мая в Facebook.

"Карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня", – написал Кернес.

В комментариях под своим постом он попросил оставить пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина.

Харьковский метрополитен прекратил обслуживать пассажиров 17 марта. По информации Кернеса, ежедневно подземка обслуживает два миллиона человек, за время простоя убытки метро составили сотни миллионов гривен, заявил мэр Харькова в комментарии изданию "Страна" 12 мая.

"Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль [премьер-министр Украины Денис]. Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", – отметил Кернес.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения COVID-19 в стране запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, рестораны, кафе, спортивные залы, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с 22 мая возобновятся регулярные пассажирские перевозки в пределах областей, а 25 мая сможет открыться метро.

Киевский метрополитен заработает после введенного из-за коронавируса карантина 25 мая.