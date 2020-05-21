Метро в Киеве возобновит работу 25 мая

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после того как 25 мая возобновит работу столичный метрополитен, будет рассматриваться вопрос об открытии больших торговых центров.

Киевский метрополитен 25 мая заработает после введенного из-за коронавируса карантина. Об этом 21 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 25 мая будет возобновлена работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно, после того как метро возобновит свою работу", – сказал он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал накануне, что работа метро будет разрешена с 25 мая.

По состоянию на утро 21 мая в Киеве зарегистрировано 2475 случаев инфицирования COVID-19, умерли 57 человек. За сутки в столице умерли три человека, коронавирусную инфекцию обнаружили у 65 граждан.