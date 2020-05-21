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Метро в Киеве возобновит работу 25 мая

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после того как 25 мая возобновит работу столичный метрополитен, будет рассматриваться вопрос об открытии больших торговых центров.

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Метро в Киеве закрыли в марте
Метро в Киеве закрыли в марте
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Киевский метрополитен 25 мая заработает после введенного из-за коронавируса карантина. Об этом 21 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 25 мая будет возобновлена работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно, после того как метро возобновит свою работу", – сказал он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал накануне, что работа метро будет разрешена с 25 мая.

По состоянию на утро 21 мая в Киеве зарегистрировано 2475 случаев инфицирования COVID-19, умерли 57 человек. За сутки в столице умерли три человека, коронавирусную инфекцию обнаружили у 65 граждан.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, метро, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
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