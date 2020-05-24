Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снижается третий день подряд

За прошедшие сутки подтверждено 406 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в украинском Минздраве. Накануне коронавирус выявили у 432 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 11 мая в Украине смягчают карантинные ограничения
С 11 мая в Украине смягчают карантинные ограничения
Фото: ЕРА

В Украине уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил 24 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За сутки лабораторно подтверждено 406 случаев. Накануне этот показатель составил 432, 22 мая сообщалось о 442 новых инфицированных.

Всего в Украине инфекцию выявили у 20 986 человек.

В течение 24 часов от COVID-19 скончалось 12 человек. Общее число жертв эпидемии в Украине составляет 617.

Выздоровело 7099 украинцев (+170 за сутки).

По данным Минздрава, 58% заболевших – женщины.

По регионам ситуация выглядит так:

  • Винницкая область – 889 случаев;
  • Волынская область – 771;
  • Днепропетровская область – 869;
  • Донецкая область – 143;
  • Житомирская область – 626;
  • Закарпатская область – 1061;
  • Запорожская область – 410;
  • Ивано-Франковская область – 1277;
  • Киев – 2623;
  • Киевская область – 1419;
  • Кировоградская область – 473;
  • Луганская область – 43;
  • Львовская область – 1333;
  • Николаевская область – 280;
  • Одесская область – 827;
  • Полтавская область – 266;
  • Ровенская область – 1417;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1115;
  • Харьковская область – 910;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 346;
  • Черкасская область – 388;
  • Черновицкая область – 3028;
  • Черниговская область – 129.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS