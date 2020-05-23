В Украине в ближайшие дни похолодает – синоптик

Незначительное потепление в Украине ожидается только с 27–28 мая, сообщила синоптик Наталья Диденко.

С 24 мая в Украине начнется похолодание, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Ждете потепления? Пока нет. Разве что со среды – четверга, 27–28 мая, синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на два – пять градусов. Да и то с колебаниями", – отметила она.

По словам Диденко, 24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. "Он приведет к дождям в западных областях. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую область. На Левобережной Украине завтра также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода", – сообщила синоптик.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +2…+9 °С (при этом на севере и в центре страны существует вероятность заморозков), днем ожидается +11…+15 °С (на юге и востоке будет немного теплее – +13…+18 °С).