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Завтра в Киеве ожидается сильный ветер

В понедельник в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью до 20 м/с.

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Синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве
Синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве
Фото: depositphotos.com

Киевская горгосадминистрация предупредила жителей столицы о шквальном ветре в понедельник, 18 мая.

"18 мая в столице ожидаются порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Специалисты призывают плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу", – сообщили в КГГА.

Киевские власти также призывают "держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев".

"В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", – добавила пресс-служба КГГА.

На сайте Укргидрометцентра уточняется, что метеорологическое предупреждение действительно с 11.00 до 22.00 18 мая.

Теги: Киев, погода, КГГА, непогода, Укргидрометцентр, ветер
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