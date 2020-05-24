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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,3 млн

Жертвами COVID-19 во всем мире стали 342 105 человек, выздоровело уже 2 112 279 человек.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 24 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 311 624 человека (+98 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 342 105 (+4 тыс.) человек, выздоровело 2 112 279 человек.

В США число инфицированных достигло 1 622 670, умерло 97 087, излечилось 361 239 человек.

На втором месте по распространению заболеваемости находится Бразилия – там 347 398 заболевших, 22 013 умерших и 142 587 излечившихся.

Далее следует Россия – 335 882 инфицированных, 3388 умерших и 107 936 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 258 504, умерло 36 757 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Германия, Франция, Турция и Иран.

В Индии инфицировано уже 131 920 человек, умерло 3869.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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