COVID-19 в Британии. За сутки 282 человека умерли, почти 3 тыс. заболели

С начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заразились более 257 тыс. человек.

Диагноз COVID-19 подтвердили у 2959 человек за сутки Фото: EPA

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 282 человека (на 69 меньше, чем днем ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter.

Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 675. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).

С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 257 154 человек (2959 – за последние сутки). Сколько из них выздоровели, неизвестно: такой статистики министерство здравоохранения Великобритании не публикует.

As of 9am 23 May, there have been 3,348,507 tests, with 116,585 tests on 22 May.



257,154 people have tested positive.



As of 5pm on 22 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,675 have sadly died. pic.twitter.com/fXr9PsPKBG — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 23, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,26 млн человек, из них более 339,9 тыс. умерли, а 2,08 млн вылечились.