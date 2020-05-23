COVID-19 в Британии. За сутки 282 человека умерли, почти 3 тыс. заболели

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 282 человека (на 69 меньше, чем днем ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter.
Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 675. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).
С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 257 154 человек (2959 – за последние сутки). Сколько из них выздоровели, неизвестно: такой статистики министерство здравоохранения Великобритании не публикует.
As of 9am 23 May, there have been 3,348,507 tests, with 116,585 tests on 22 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 23, 2020
257,154 people have tested positive.
As of 5pm on 22 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,675 have sadly died. pic.twitter.com/fXr9PsPKBG
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,26 млн человек, из них более 339,9 тыс. умерли, а 2,08 млн вылечились.