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COVID-19 в Британии. Число умерших превысило 36 тыс., инфицированных более 250 тыс.

По общему количеству заразившихся коронавирусом Великобритания занимает четвертое место в мире после США, России и Бразилии.

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Британия одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран
Британия – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран
Фото: EPA

За последние 24 часа в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 338 человек (на 25 меньше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter 21 мая.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 042. Всего в стране подтверждено 250 908 случаев инфицирования (2615 из них – за последние сутки).

По числу умерших Великобритания уступает только США, где скончалось более 93 тыс. пациентов с коронавирусом; по количеству заболевших Соединенное Королевство занимает четвертое место после США (1,55 млн), России (317 тыс.) и Бразилии (291 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

Теги: Россия, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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