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В Италии от коронавируса скончались 119 человек

Общее количество связанных с коронавирусной инфекцией смертей в Италии достигло 32,7 тыс. человек.

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Всего коронавирусом в Италии заразились почти 230 тыс. человек
Всего коронавирусом в Италии заразились почти 230 тыс. человек
Фото: EPA

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 119 человек (на 11 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 23 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 735 человек.

За последние сутки вылечилось 1120 пациентов, общее число выздоровевших достигло 138 840.

Продолжает болеть 57 752 человека (-1570). В терапевтических отделениях лечение проходит 8695 пациентов (-262), в отделениях интенсивной терапии – 572 (-23). Еще 48 485 человек лечатся в домашних условиях (-1285).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 229 327 (+669).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,26 млн человек, из них более 339 тыс. умерли, более 2,08 млн вылечились.

Теги: Италия, эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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