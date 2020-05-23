За последние 24 часа в Испании от коронавирусной инфекции скончались 48 человек.

В Испании зафиксированы минимальные суточные потери от коронавируса с середины марта. Об этом сообщает издание El Pais.

В соответствии с данными министерства здравоохранения королевства, за последние 24 часа умерли 48 человек (по 12 – в Мадриде и Андалусии, по семь – в Каталонии и Стране басков, пятеро – в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, по одному – в Валенсии, Эстремадуре, Галисии, Наварре и Риохе).

Уже неделю суточная смертность в Испании не превышает 100 человек.

Всего с начала эпидемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 290 человек (в официальной статистике учитываются только случаи, подтвержденные методом ПЦР-тестирования; положительные ИФА-тесты в статистику не включены).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,27 млн человек, из них более 340 тыс. умерли, а 2,08 млн вылечились.