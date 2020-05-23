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В июле возобновится испанский чемпионат по футболу

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, настало время "возобновить многие повседневные дела".

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Через полтора месяца в Испании возобновится чемпионат
Через полтора месяца в Испании возобновится чемпионат
Фото: EPA

С 8 июля возобновятся игры чемпионата Испании по футболу. Как сообщает испанское издание Marca, об этом 23 мая заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

Он отметил, что Испания "сделала все, что нужно" для борьбы с эпидемией коронавируса, и теперь настало время "возобновить многие повседневные дела".

По словам Санчеса, кроме футбола, в июле будет возобновлена работа музеев, театров, хостелов и гостиниц. Премьер заверил, что этим летом "будет туристический сезон", и призвал участников отрасли готовиться к снятию блокировок.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских чемпионатов, был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 мая в стране подтверждено 234,8 тыс. случаев заражения COVID-19, 28,6 тыс. человек скончались, более 150 тыс. выздоровели.

Теги: футбол, Испания, эпидемия, театр, туристы, Педро Санчес, чемпионат Испании, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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