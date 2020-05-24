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Украинцев эвакуировали из Казахстана, Туниса, США и Эстонии

По данным Госпогранслужбы Украины, за сутки в аэропорт Борисполь эвакуационными рейсами доставили более 500 человек.

Самолеты прилетели в Борисполь
Самолеты прилетели в Борисполь
Фото: dpsu.gov.ua

За сутки в аэропорт Борисполь прилетели четыре самолета с эвакуированными из других стран гражданами. Об этом 23 мая проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 500 пассажиров, прибывших самолетами из [казахстанского] Тараза, Туниса, [американского] Сиэтла и [эстонского] Таллинна", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что у каждого пассажира в обязательном порядке измеряют температуру.

"Лиц с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину за прошедшие сутки, не выявлено. Также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Все без исключения граждане, прибывшие самолетами, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", – объяснили в ГПСУ.

В общей сложности за прошедшие сутки украинские пограничники оформили на въезд и выезд 19,2 тыс. граждан.

После начала эпидемии коронавирусной инфекции ряд стран прекратил авиасообщение, в связи с чем украинцы не могли вернуться домой. Их вывозят чартерными рейсами.

13 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что на ближайшее время запланированы спецрейсы для возвращения украинцев из более чем 20 городов мира.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 обнаружили почти у 5,3 млн человек, умерли более 340 тыс., выздоровели почти 2,1 млн.

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Теги: Киев, США, Эстония, Тунис, Казахстан, аэропорт, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Таллинн, Сиэтл, самолеты, температура, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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