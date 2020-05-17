Участники украинской антарктической экспедиции вернулись домой

После 13 месяцев работы в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" команда исследователей вернулась в Украину.

Участники 24-й украинской антарктической экспедиции 17 мая прилетели в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Полярники стартовали со станции "Академик Вернадский" 24 апреля, сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

В Украину вместе с зимовщиками, которые провели в Антарктиде год и месяц, вернулись участники сезонного отряда, они работали на станции три месяца. Из-за задержки 25-й антарктической украинской экспедиции в пути пересменка длилась два месяца.

"Мы волновались, что из-за суровых карантинных ограничений по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить, в то время как ряд других стран были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", – отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.