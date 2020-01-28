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В Украине выпустили марку к 200-летию открытия Антарктиды

На марке изображен субантарктический пингвин. Всего изготовлено 130 тыс. экземпляров.

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В Украине выпустили новую марку с изображением субантарктического пингвина
В Украине выпустили новую марку с изображением субантарктического пингвина
Фото: mon.gov.ua

В Украине появилась новая антарктическая почтовая марка — "200 лет со времени открытия Антарктиды". Ее введение в оборот состоялось 28 января 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства образования.

Почтовую марку "200 лет со времени открытия Антарктиды" изготовили тиражом 130 тыс. экземпляров. К ней выпущен конверт "Первый день", почтовая карточка и изготовлен специальный почтовый штемпель.

На марке изображен субантарктический пингвин, а на марочном листе также есть фото станции "Академик Вернадский". В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пышняка.

Фото: mon.gov.ua
Фото: mon.gov.ua

Украинская станция "Академик Вернадский" уже дважды была изображена на почтовых марках Украины: в 1996-м — на почтовой марке "Первая Украинская антарктическая экспедиция" и в 2009-м — на сцепке из двух марок "Сохранение полярных регионов и ледников".

Теги: почта, Антарктида, Министерство образования, пингвины, станция Академик Вернадский
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