Украинские ученые в Антарктиде нашли ранее неизвестное озеро под ледником

Окончательно размеры озера установить еще не удалось, однако можно утверждать, что оно является самым естественным озером острова Галиндез, где и находится украинская исследовательская база "Академик Вернадский".

Украинские ученые пока будут изучать, есть ли в озере редкие биологические виды Фото: uac.gov.ua

Неизвестное ранее подледниковое озеро обнаружили украинские ученые Тарас Белый и Денис Пишняк возле станции "Академик Вернадский". Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Окончательно размеры озера установить еще не удалось, однако можно утверждать, что оно является самым естественным озером острова Галиндез, добавили в научному центре.

"Конечно, его не стоит сравнивать с огромными подледниковыми озерами, существующими в Антарктиде. Но примечательно, что такой объект существует на небольшом острове, который достигает всего полкилометра в диаметре", – считает заведующий отделом физики атмосферы НАНЦ Денис Пишняк.

Ученый также рассказал, почему озеро в условиях вечной мерзлоты ледника оказалось не замерзшим.

"Разгадка заключается в том, что за время, пока талая вода стекает со скалы, она нагревается и накапливается в каменной кармане – котловине озера, подтапливая ледник снизу. Образуется некое круглогодичное хранилище летнего солнечного тепла и пресной воды в условиях вечной мерзлоты", – объяснил Пишняк.

Максимальная глубина озера – 1,5 метра. Поэтому ученые будут изучать, есть ли в озере редкие биологические виды. Вместе с тем следует заметить, что озеро (как и все другие формы рельефа острова) не является давним с геологической точки зрения, поэтому не принадлежит к тем объектам, где следует проводить палеоисследования.