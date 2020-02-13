Российские ученые и журналисты требуют от властей отменить приговор по делу "Сети"

10 февраля Приволжский окружной военный суд в РФ вынес приговор семи фигурантам дела "Сети", которые, по версии следствия, состояли в запрещенном террористическом сообществе и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году. В своем заявлении к властям ряд ученых и журналистов назвали дело "Сети" сфабрикованным и напомнили, что суд проигнорировал жалобы фигурантов на пытки.

В России ученые и научные журналисты потребовали отменить приговор по делу "Сети", фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем. Письмо опубликовано на сайте Scientific.Ru.

"Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому делу "Сети", вынесенным 10 февраля 2020 года в Пензе. Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от шести до 18 лет якобы за создание террористического сообщества. Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных доказательствах. Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы", – говорится в заявлении.

Авторы обращения назвали дело "Сети" сфабрикованным, а приговор – свидетельством паралича независимой судебной системы в России.

"В отличие от тех выдуманных "терактов", которые якобы "планировали запланировать" осужденные, решение по делу "Сети" и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности", – говорится в письме.

Его авторы требуют немедленно отменить приговор, расследовать обстоятельства фабрикации дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами.

"Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования", – сказано в заявлении.

Письмо на сайте открыто для подписания. На данный момент его подписали около 2 тыс. человек.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам. По версии следствия, они состояли в запрещенном в России террористическом сообществе под названием "Сеть" и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также хотели напасть на отделения "Единой России" и органов власти.

Изначально фигуранты дали признательные показания, однако затем сообщили, что сделали это под пытками, и отозвали их. Они говорили, что никакой организации "Сеть" не существовало, на самом деле они увлекались страйкболом.

Во время обысков у фигурантов нашли оружие и наркотики, они говорили, что все это им подбросили. Самому старшему из них 31, самому младшему – 23 года.