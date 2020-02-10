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В России объявили приговор по делу "Сети". Фигуранты получили от шести до 18 лет

Семерых фигурантов дела "Сети" в России подозревали в подготовке терактов, приуроченных к выборам президента России и чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Фигуранты дела "Сети" получили от шести до 18 лет заключения
Фигуранты дела "Сети" получили от шести до 18 лет заключения
Фото: pixabay.com

В России Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам дела "Сети". Об этом 10 февраля сообщило издание "Медуза".

Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тыс. руб. Их обоих следствие назвало организаторами террористического сообщества "Сеть".

Андрею Чернову дали 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину – 13 лет, Михаилу Кулькову – 10 лет. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков.

Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 10 годам колонии общего режима. Еще один фигурант дела Арман Сагынбаев получил шесть лет колонии.

Дело "Сети" – это уголовное дело об организации террористического сообщества "Сеть", возбужденное против нескольких активистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они собирались устроить теракты, приуроченные к выборам президента России и чемпионату мира по футболу в 2018 году. Дело во многом строилось на признательных показаниях фигурантов, которые потом отказывались от них, заявляя о пытках со стороны ФСБ. В частности, Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев утверждали, что сотрудники российской спецслужбы пытали их электротоком, пишет русская служба BBC.

Теги: Россия, теракт, ФСБ, суд, дело "Сети"
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