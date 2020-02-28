Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 февраля, 2020
 
Новости

"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь

Исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет назвали новый вид ракообразных в честь группы Metallica.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бельгийские ученые назвали новый вид ракообразных в честь группы Metallica
Бельгийские ученые назвали новый вид ракообразных в честь группы Metallica
Фото: Metallica / Facebook

Ранее неизвестный вид ракообразных, обитающий в Тихом океане на глубине 5 тыс. метров, получил название в честь американской группы Metallica – Macrostylis metallicola. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Fasebook.

"Мы играли на семи континентах, попали в Зал славы рок-н-ролла и теперь... мы ракообразные! Для нас это честь!" – написали они.

Они рассказали, что выбором названия для нового вида ракообразных занимались бельгийские исследователи Гентского университета Торбен Рил и Барт де Смет.

Музыканты сообщили, что выбор названия обусловлен средой обитания ракообразных: они живут в кромешной тьме среди скоплений металлов, что созвучно названию группы, поклонником которой с детства является бельгийский ученый Рил.

"Внешне Macrostylis metallicola напоминают бесцветных червей", – описали музыканты своих синонимичных родственников.

https://www.facebook.com/Metallica/posts/10156746552425264

Группа Metallica появилась в 1981 году. Коллектив является обладателем "Грэмми".

Теги: США, Бельгия, ученые, Metallica
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Акустический альбом выйдет 1 февраля 2019 года
Metallica выпустит первый акустический альбом
28 ноября, 2018 16.23
Оксфордский институт интернета не считает увлечение играми болезнью
ТЕХНО
Оксфордские ученые считают, что игровая зависимость – не болезнь
22 октября, 2019 16.07
Современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма
МИР
Американские ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ
8 ноября, 2019 21.23
29 января известно о 132 смертях из-за китайского коронавируса
МИР
Ученые из Австралии первыми за пределами Китая воссоздали новый коронавирус
29 января, 2020 09.24
В Австралии около трети среды обитания коал было уничтожено
МИР
В австралийских лесных пожарах могло погибнуть около полумиллиарда животных – ученые
2 января, 2020 17.59
Музыканты устроили перформанс в супермаркете Лос-Анджелеса  
Видео, Новости
Metallica спела Enter Sandman в супермаркете. Видео
16 декабря, 2016 13.21  
Группа Metallica стала гостем вечернего шоу Фэллона  
ОБЩЕСТВО, МИР, КУЛЬТУРА, События, Видео
Metallica сыграла Enter Sandman на детских игрушечных инструментах. Видео
17 ноября, 2016 13.34  
Дети исполнили рок-хиты и стали звездами YouTube  
Видео, Новости
Три школьника сыграли хиты Metallica за 20 минут. Видео
16 сентября, 2016 20.40  
Metallica выпускает новый альбом  
КУЛЬТУРА, МИР
Metallica выпускает первый за восемь лет альбом. Видео
19 августа, 2016 19.00  
Хэтфилд изучает влияние гравитации на космическом телескопе Хаббла
Хэтфилд из Metallica защитил докторскую диссертацию
25 августа, 2016 16.07
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS