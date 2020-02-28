"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь

Исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет назвали новый вид ракообразных в честь группы Metallica.

Ранее неизвестный вид ракообразных, обитающий в Тихом океане на глубине 5 тыс. метров, получил название в честь американской группы Metallica – Macrostylis metallicola. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Fasebook.

"Мы играли на семи континентах, попали в Зал славы рок-н-ролла и теперь... мы ракообразные! Для нас это честь!" – написали они.

Они рассказали, что выбором названия для нового вида ракообразных занимались бельгийские исследователи Гентского университета Торбен Рил и Барт де Смет.

Музыканты сообщили, что выбор названия обусловлен средой обитания ракообразных: они живут в кромешной тьме среди скоплений металлов, что созвучно названию группы, поклонником которой с детства является бельгийский ученый Рил.

"Внешне Macrostylis metallicola напоминают бесцветных червей", – описали музыканты своих синонимичных родственников.

Группа Metallica появилась в 1981 году. Коллектив является обладателем "Грэмми".