В Украину вернулись 320 человек из Азербайджана и Израиля

В минувшие сутки аэропорт Борисполь принял два авиарейса из Баку и Тель-Авива, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

21 мая пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 18,4 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В Украину за прошедшие сутки вернулись 320 человек из Азербайджана и Израиля. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Пограничники продолжают проводить температурный скрининг всех прибывающих граждан. Среди пассажиров, прилетевших из Баку и Тель-Авива, не было обнаружено лиц с повышенной температурой тела. Также никто из них не жаловался на самочувствие.

Практически все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Трое граждан Украины, прилетевшие из Израиля, решили не устанавливать приложение и согласились пройти обсервацию.

В общей сложности 21 мая пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 18,4 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались.