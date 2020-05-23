В Харьковской области за сутки от коронавируса умерли три человека

По данным главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, смерти от COVID-19 зафиксированы в Харькове, Золочевском и Балаклейском районах.

За сутки в Харьковской области от COVID-19 вылечились 16 человек Фото: ЕРА

За сутки в Харьковской области от коронавирусной инфекции скончались три человека. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Харьковского, Балаклейского, Боровского, Волчанского, Чугуевского районов и города Люботин... К сожалению, умерло три человека: житель Золочевского района 1958 года рождения, жительница Харькова 1940 года рождения и житель Балаклейского района 1972 года рождения", – написал он.

Всего с начала эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 36 человек, вылечился 281 (за последние сутки – 16).

В общей сложности было зарегистрировано 894 подтвержденных случая COVID-19.

На кислородной поддержке по состоянию на 23 мая в Харьковской области находится четыре больных, на аппарате искусственной вентиляции легких – двое, отметил Кучер.

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.