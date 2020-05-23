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В Харьковской области за сутки от коронавируса умерли три человека

По данным главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, смерти от COVID-19 зафиксированы в Харькове, Золочевском и Балаклейском районах.

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За сутки в Харьковской области от COVID-19 вылечились 16 человек
За сутки в Харьковской области от COVID-19 вылечились 16 человек
Фото: ЕРА

За сутки в Харьковской области от коронавирусной инфекции скончались три человека. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Харьковского, Балаклейского, Боровского, Волчанского, Чугуевского районов и города Люботин... К сожалению, умерло три человека: житель Золочевского района 1958 года рождения, жительница Харькова 1940 года рождения и житель Балаклейского района 1972 года рождения", – написал он.

Всего с начала эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 36 человек, вылечился 281 (за последние сутки – 16).

В общей сложности было зарегистрировано 894 подтвержденных случая COVID-19.

На кислородной поддержке по состоянию на 23 мая в Харьковской области находится четыре больных, на аппарате искусственной вентиляции легких – двое, отметил Кучер.

https://www.facebook.com/olexiykucher.kh/posts/2798234730305723:0

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Теги: Харьков, смерть, эпидемия, Харьковская область, Люботин, облгосадминистрация, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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