В Украину возвращаются 600 членов экипажей круизных лайнеров – Криклий

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, возвращающиеся в страну моряки работали на круизных лайнерах американской компании Royal Caribbean.

В Украину из Барбадоса в Латинской Америке возвращаются 600 украинских моряков. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь", – написал он.

Министр также сообщил, что украинские власти работают "над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами".

"Сейчас самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, о тестировании пассажиров", – объяснил Криклий.

Royal Caribbean Cruises Ltd. – американская компания со штаб-квартирой в Майами.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции круизные лайнеры прекратили предоставлять услуги, часть из них были на карантине из-за выявления на их борту COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.