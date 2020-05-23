Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украину возвращаются 600 членов экипажей круизных лайнеров – Криклий

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, возвращающиеся в страну моряки работали на круизных лайнерах американской компании Royal Caribbean.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Круизные лайнеры остановили плавания из-за COVID-19
Круизные лайнеры остановили плавания из-за COVID-19
Фото: ЕРА

В Украину из Барбадоса в Латинской Америке возвращаются 600 украинских моряков. Об этом 23 мая проинформировал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь", – написал он.

Министр также сообщил, что украинские власти работают "над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами".

"Сейчас самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, о тестировании пассажиров", – объяснил Криклий.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/3023860531037132

Royal Caribbean Cruises Ltd. – американская компания со штаб-квартирой в Майами.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции круизные лайнеры прекратили предоставлять услуги, часть из них были на карантине из-за выявления на их борту COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

В Украине на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, Владислав Криклий, моряки, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS