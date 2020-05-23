Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Начинается эпоха беспорядка". Климкин считает, что мир изменится после пандемии COVID-19

Переходный период реструктуризации глобальных отношений после пандемии коронавируса продлится 10–20 лет, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Климкин прогнозирует новый всплеск глобализации
Климкин прогнозирует новый всплеск глобализации
Фото: EPA

После пандемии коронавирусной инфекции начнется новая эпоха глобализации, заявил в интервью телеканалу hromadske бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что глобализация умирает, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины сказал: "Нет, 100% не согласен. Перед Первой мировой войной был всплеск технологий, всплеск товарных потоков. Затем Первая мировая и частично пандемия "испанки" это прижали. А затем был новый всплеск. Поэтому я считаю, что глобализация как-то по-другому структурируется, но новый всплеск будет. Я в этом плане оптимист. Мир реструктурируется".

По его мнению, переходный этап продлится 10–20 лет.

"Сейчас начнется "эпоха беспорядка". Мы с вами привыкли в Украине к нестабильности – у нас постоянно "хеппенинги" происходят. У нас постоянно проблемы – мы к этому привыкли. А представьте себе жителя, например, Бельгии или Франции. Для него последние 40 лет жизни после падения Берлинской стены – это предполагаемые линейные годы… Для такой ментальности нестабильность – катастрофа. Но есть известная китайская пословица: "Когда [дует] ветер, можно строить стены, а можно – мельницы". Сейчас время строить мельницы", – заявил Климкин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

Из-за пандемии большинство стран мира закрыли границы, что в свою очередь нарушило привычные цепочки поставок товаров и экономические связи между государствами. По оценке МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Теги: Украина, эпидемия, МИД Украины, кризис, Павел Климкин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS