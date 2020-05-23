"Начинается эпоха беспорядка". Климкин считает, что мир изменится после пандемии COVID-19

Переходный период реструктуризации глобальных отношений после пандемии коронавируса продлится 10–20 лет, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

После пандемии коронавирусной инфекции начнется новая эпоха глобализации, заявил в интервью телеканалу hromadske бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что глобализация умирает, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины сказал: "Нет, 100% не согласен. Перед Первой мировой войной был всплеск технологий, всплеск товарных потоков. Затем Первая мировая и частично пандемия "испанки" это прижали. А затем был новый всплеск. Поэтому я считаю, что глобализация как-то по-другому структурируется, но новый всплеск будет. Я в этом плане оптимист. Мир реструктурируется".

По его мнению, переходный этап продлится 10–20 лет.

"Сейчас начнется "эпоха беспорядка". Мы с вами привыкли в Украине к нестабильности – у нас постоянно "хеппенинги" происходят. У нас постоянно проблемы – мы к этому привыкли. А представьте себе жителя, например, Бельгии или Франции. Для него последние 40 лет жизни после падения Берлинской стены – это предполагаемые линейные годы… Для такой ментальности нестабильность – катастрофа. Но есть известная китайская пословица: "Когда [дует] ветер, можно строить стены, а можно – мельницы". Сейчас время строить мельницы", – заявил Климкин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

Из-за пандемии большинство стран мира закрыли границы, что в свою очередь нарушило привычные цепочки поставок товаров и экономические связи между государствами. По оценке МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.