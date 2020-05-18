Климкин объяснил, почему Донбасс до сих пор не вернулся в Украину

Одной из причин, почему вопрос временно оккупированного Донбасса еще не решен, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает опасение, что при существующем экономическом коллапсе в Украине дальнейшие шаги по реинтеграции могут привести к рискам для безопасности государства.

Климкин: В России есть много заинтересованных в том, чтобы получать какие-либо преимущества от черной экономики Донбасса Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский при помощи западных партнеров мог оказать на президента России Владимира Путина "динамическое давление" в вопросе освобождения Донбасса еще на нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом в эфире "Обозреватель TV" заявил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если бы эта команда или сам Зеленский реально хотели создать давление на Путина, что бы они сделали? Они бы на парижском саммите объявили в присутствии [канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона о повышении нашего присутствия в группе. Это бы создало дополнительное давление? Создало бы", – отметил экс-министр.

Следующим шагом, по мнению Климкина, необходимо было убедить международных партнеров Украины, чтобы они давили на Россию.

"Затем, понимая чем закончится процедура импичмента, пытались бы втянуть в эту игру [президента США Дональда] Трампа. Потом пытались бы говорить о том, что временно перемещенные лица, которые должны были покинуть Донбасс, в результате войны к этому приобщаются. Можно было создать динамическое давление на Путина. Все это не было сделано", – подчеркнул он.

Климкин также перечислил причины, почему вопрос оккупированных территорий в Украине не решается.

"Первая – это опасение, что при существующем экономическом коллапсе дальнейшие шаги по реинтеграции, особенно на фоне тотальной российской паспортизации Донбасса, приведут и к коллапсу безопасности государства. Вторая причина – думаю, в России есть много заинтересованных в том, чтобы получать какие-либо преимущества от черной экономики Донбасса. Там постоянно идет борьба за деньги. Если вывозить уголь, металл, а черная экономика работает по своей логике, это наверняка тоже влияет на российскую позицию", – сказал Климкин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.