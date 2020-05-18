Боевики "ЛНР" заявили, что украинские нацгвардейцы изнасиловали американского фотографа. Она назвала это полной ерундой

Боевики "ЛНР" распространили фейк, что украинские нацгвардейцы 15 мая изнасиловали американскую фотожурналистку Дженн Блатти, которая проводила съемку в Луганской области.

Блатти снимает военный конфликт на Донбассе с 2018 года Фото: jtblatty.com

Американская фотожурналистка Дженн Блатти сообщила в Facebook 16 мая, что боевики "ЛНР" распространили фейковую информацию о ее изнасиловании украинскими военнослужащими.

16 мая на сайте "народной милиции ЛНР" появилась информация, что 15 мая Блатти проводила съемку в Станично-Луганском районе Луганской области с военнослужащими разведроты 25-й бригады Вооруженных сил Украины, а по дороге в Новоайдар ее якобы задержали военнослужащие Национальной гвардии.

"Угостив даму горячительным, патрульные добились отключения сознания американского корреспондента и произвели с ней насильственные действия сексуального характера", – утверждают боевики "ЛНР".

Заявление боевиков распространили многие пропагандистские СМИ, в том числе телеканал "Царьград", интернет-издания "Донбасс сегодня" и "Русская весна".

Блатти опровергла эту информацию.

"Эта информация – полная ерунда, цитируя американского президента – fake news. Кроме того, все украинские солдаты и волонтеры, с которыми я работала, – звезды", – написала журналистка.

Блатти родилась в 1978 году в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). В 2000 году окончила Военную академию Вест-Пойнт, шесть лет служила офицером в армии США. После завершения военной карьеры занялась фотографией. С начала 2018 года освещает конфликт на Донбассе, снимает украинских солдат и ветеранов. Сейчас живет в Украине.

Военный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.