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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранение получил второй за день украинский военнослужащий – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики 17 мая ранили двух украинских военнослужащих – в районе Песок и Авдеевки Донецкой области.

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Украинский военнослужащий получил пулевое ранение
Украинский военнослужащий получил пулевое ранение
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook (архив)

17 мая в Донецкой области боевики ранили украинского военнослужащего. Об этом в 21.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

"Преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – рассказали в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/857364411422843

В утренней сводке пресс-центра говорилось, что после полуночи боевики ранили одного военного Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области.

Расстояние между Авдеевкой и Песками – чуть больше 10 км.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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