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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зависит от обстановки". Наев рассказал, когда в зоне ООС военнослужащие используют маски

На передовых позициях на Донбассе украинские военнослужащие находятся в самоизоляции, поэтому маски им нужны не всегда, отметил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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Военные на Донбассе обеспечиваются средствами защиты
Военные на Донбассе обеспечиваются средствами защиты
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В районе вооруженного конфликта на Донбассе следуют мерам, связанным с коронавирусной инфекцией. Об этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

"Ограничили проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, чтобы не создавать скоплений людей... На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей... На передовой военных обеспечиваем индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и тому подобное", – сказал он.

По словам командующего Объединенными силами, "военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мер".

"Но, например, защитные медицинские маски нужны военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах. Относительно военных, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки", – отметил Наев.

Он объяснил, что "на нуле" украинские военные используют маски "в случае выявления признаков респираторных заболеваний или при посещении ими мобильных госпиталей".

На утро 17 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.

Теги: Донбасс, карантин, война в Украине, война на Донбассе, Сергей Наев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, самоизоляция
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