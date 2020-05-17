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Турция разрешила медицинский туризм украинцам

Кроме украинцев, пересекать границу Турции для лечения в медучреждениях разрешено гражданам еще 30 стран.

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Турция с 20 мая откроет границы для иностранных пациентов
Турция с 20 мая откроет границы для иностранных пациентов
Фото: depositphotos.com

Турция с 20 мая разрешит въезд в страну для лечения в местных медучреждениях гражданам 31 государства, в том числе Украины, сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу".

Разрешение на въезд в рамках смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будет предоставлено гражданам Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Иностранные пациенты могут получить услуги в области ортопедии, травматологии, общей и детской хирургии, урологии, офтальмологии, кардиологии, онкологии, нейрохирургии, гематологии, репродуктивной терапии, трансплантации органов и костного мозга.

Пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатов теста на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,66 млн человек, более 312 тыс. из них умерли, более 1,7 млн выздоровели.

Турция занимает девятое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения (148 тыс., 108 тыс. из них выздоровели, около 4 тыс. скончались).

Теги: Украина, Турция, медицина, эпидемия, граница, трансплантация, онкология, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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