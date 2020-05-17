Температурный скрининг и респиратор без клапана. В Минздраве рассказали, как стоматологи должны лечить пациентов во время пандемии

Согласно инфографике, опубликованной Минздравом, посещать стоматологию во время карантина можно только по предварительной записи и без сопровождающих. Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.

Министерство здравоохранения Украины сегодня обнародовало новые требования к работе стоматологических клиник во время пандемии коронавирусной инфекции. Предоставление стоматологических услуг возобновили в рамках первого этапа ослабления карантина.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", – говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

На период карантина стоматологические клиники должны принимать клиентов лишь по предварительной записи. Интервал между пациентами должен составлять 15 минут, во время записи и в день приема клиентов должны опрашивать о состоянии их здоровья и наличии симптомов коронавируса.

Персонал стоматологических клиник перед началом работы должен проходить обязательный температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты: респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица и шапочку. После каждого клиента необходимо проводить уборку и дезинфекцию.

Посетители стоматологических клиник должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Доступ сопровождающих запрещен, исключением является лишь сопровождение детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями или преклонного возраста. Клиенты должны ожидать своей очереди за пределами помещения клиники. Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.