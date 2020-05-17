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Вспышка COVID-19 в монастыре в Хмельницкой области. Один из монахов умер, есть больные среди прихожан

54-летний монах из монастыря в селе Городище Хмельницкой области скончался от коронавирусной болезни. В районном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации говорят, что в монастыре не слишком придерживались правил карантина.

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Монастырь УПЦ МП закрыли на карантин
Монастырь УПЦ МП закрыли на карантин
Фото: monasteries.org.ua

Вспышка коронавируса вышла за пределы монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Городище Хмельницкой области, один из послушников скончался, пишет "Обозреватель".

54-летний мужчина заболел еще 7 мая. Однако скорую помощь вызвали только через пять дней, когда температура подскочила до 41.

Медики привезли его в Шепетовскую центральную районную больницу. Состояние пациента резко ухудшилось, и, несмотря на подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, монах скончался. Уже посмертно был подтвержден COVID-19.

После этого коронавирусную инфекцию нашли у 11 монахов этого же монастыря, подозрения возникли и относительно контактных лиц из числа прихожан.

16 мая COVID-19 подтвердили у двух женщин-прихожанок. Одна из них находится в Хмельницкой инфекционной больнице, вторая – на самоизоляции.

В Шепетовском районном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации говорят, что в монастыре не слишком придерживались правил карантина. В течение последних нескольких недель религиозную общину посещали паломники, туда постоянно ездил петь хор из Шепетовки, послушники также ездили в районный центр.

С 15 мая Городищенский мужской монастырь закрыт на карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта.

На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвердили у 18 291 человека, 514 умерли, 5116 выздоровели. В Хмельницкой области подтверждено 253 случая заболевания.

Теги: Шепетовка, Хмельницкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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