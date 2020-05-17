После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный

16 мая представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского. С начала суток 17 мая боевики открывали огонь неподалеку Авдеевки.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новгородского.

"Украинские воины на такие преступные действия противника с ответом не задержались и открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков. Вооруженные формирования РФ получили достойный отпор", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

После полуночи оккупационные войска дважды обстреляли наши украинские позиции у Авдеевки, был ранен один украинский военный. Силы ООС открыли встречный огонь. Потери боевиков уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.