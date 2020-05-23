В ВСУ за сутки выявили шесть больных коронавирусной инфекцией

По данным командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ровенской, Закарпатской. Волынской и Черновицкой областях.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки коронавирусную инфекцию выявили у шести человек. Об этом 23 мая проинформировали в Facebook командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Шесть военнослужащих (Ровенская область – три человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая область – по одному человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Всего, по данным медслужбы, в ВСУ на сегодняшнее утро болеет 50 человек. За время эпидемии два человека умерли и 89 вылечились.

В Украине по состоянию на утро 23 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.