В Ровенской области растет число инфицированных коронавирусом в интернате для престарелых

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ровенской области диагностировали COVID-19 у 24 человек. На въезде в дом-интернат установлен контрольно-пропускной пункт.

В Ровенской области, где зафиксирована вспышка коронавируса в доме-интернате для лиц преклонного возраста и инвалидов, COVID-19 выявили еще у 12 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации.

"Еще у 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для престарелых и инвалидов зафиксирован COVID-19. Это люди от 36 до 83 лет", – говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в учреждении всего 24 инфицированных: восемь сотрудников и 16 подопечных.

Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции.

В ОГА сообщили, что 21 мая глава ведомства Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении.

Сегодня на въезде в дом-интернат был установлен контрольно-пропускной пункт.