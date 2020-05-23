Израильский медик Гольдман: Исследования показали, что 5% инфицированных коронавирусом, которые не придерживаются мер безопасности, заражают 85% людей

Гольдман: В микробиологии есть такое понятие супер-спредорс – это люди, которые быстро заражают окружающих, потому что пренебрегают методами профилактики Фото: Roman Goldman / Facebook

Основная масса людей заражается коронавирусом от окружающих, которые пренебрегают методами профилактики. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил израильский эксперт в области пациент-менеджмента Роман Гольдман.

"Расследование показало, что первый пациент с коронавирусом в Израиле появился в конце января. В микробиологии есть такое понятие супер-спредорс – это люди, которые быстро заражают окружающих, потому что пренебрегают методами профилактики. Так вот установлено такое соотношение: 5% инфицированных супер-спредорс, которые не придерживаются никаких мер безопасности, заражают 85% людей", – рассказал Гольдман.

Он пояснил также, что в общественном транспорте тяжело контролировать соблюдение мер безопасности, а потому значительная доля ответственности ложится на самих пассажиров.

"Основная защита – социальная дистанция и, конечно, прививка. Дистанция – это хорошо, но человек же держится за поручень, касается дверной ручки, поэтому нужно подумать о собственной защите, хотя бы носить с собой антисептик и пользоваться им", – добавил эксперт.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек.