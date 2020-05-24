Главврач харьковской инфекционной больницы заразился коронавирусом

Директор коммунального предприятия "Харьковская областная инфекционная больница" Павел Нартов заболел COVID-19, сообщило Общественное 22 мая.
Информацию о положительном ПЦР-тесте на коронавирус Нартов сам подтвердил журналистам.
По его словам, тест он сделал, когда появились клинические симптомы СOVID-19 – повышенная температура, кашель и боль в горле.
Нартов также сообщил, что заболело еще четверо работников больницы, в том числе начмед. Все госпитализированы. 19 мая главврач рассказывал, что за все время в больнице заразилось 14 медработников, трое из которых выздоровели.
По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка, несмотря на болезнь главврача больница работает в штатном режиме.
Павлу Нартову 54 года. Он возглавляет областную инфекционную больницу с 2016 года.
По данным Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области на 24 мая выявлено 910 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.