Главврач харьковской инфекционной больницы заразился коронавирусом

В Харькове утверждают, что несмотря на болезнь главврача Павла Нартова и других сотрудников областной инфекционной больницы, медучреждение работает в штатном режиме.

В харьковской "инфекционке" заболело почти 20 медработников Фото: kharkivoda.gov.ua

Директор коммунального предприятия "Харьковская областная инфекционная больница" Павел Нартов заболел COVID-19, сообщило Общественное 22 мая.

Информацию о положительном ПЦР-тесте на коронавирус Нартов сам подтвердил журналистам.

По его словам, тест он сделал, когда появились клинические симптомы СOVID-19 – повышенная температура, кашель и боль в горле.

Нартов также сообщил, что заболело еще четверо работников больницы, в том числе начмед. Все госпитализированы. 19 мая главврач рассказывал, что за все время в больнице заразилось 14 медработников, трое из которых выздоровели.

По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка, несмотря на болезнь главврача больница работает в штатном режиме.

Павлу Нартову 54 года. Он возглавляет областную инфекционную больницу с 2016 года.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области на 24 мая выявлено 910 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.