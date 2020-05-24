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В Киеве за сутки выявили 54 новых случая COVID-19, это наибольшее число за последние трое суток

Среди вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве за сутки 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года, три девочки 10, 11 и 16 лет, 22 мужчин в возрасте от 23 до 81 года и трое мальчиков двух, 12 и 15 лет. В этом числе трое медиков, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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В Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19
В Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 54 жителей Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мер Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года, три девочки 10, 11 и 16 лет, 22 мужчин в возрасте от 23 до 81 года и трое мальчиков двух, 12 и 15 лет. В этом числе трое медиков.

За сутки в больницы столицы госпитализировано 16 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Один человек умер. Выздоровело за этот период семь человек. 

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (12), Святошинском (10) и Деснянском (девять) районах.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19, зафиксировано 59 летальных случаев. Всего коронавирус одолели 358 жителей столицы.

"Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса", – подчеркнул Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2652892701595933

В Киеве с 23 мая начали работу общественный транспорт и торговые центры до 1000 м². 

Всего в Украине с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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